Cuando los Macs tenían discos duros, disponíamos de toneladas de espacio en nuestros Macs, pero las unidades SSD que incluyen ahora tienen una capacidad más limitada, y los vídeos de alta resolución, las fotos, la música y otros archivos esenciales ocupan más espacio de almacenamiento que nunca.

Quedarse sin espacio puede resultar muy frustrante y también un gran paso atrás: si quieres que tu Mac funcione con rapidez, debes asegurarte de tener libre un 10 % del espacio de almacenamiento; de lo contrario, tu Mac puede ralentizarse.

En el peor de los casos, si no eliminas aquello que ocupa más espacio de almacenamiento en tu Mac, es posible que un día no puedas arrancarlo porque el disco de arranque está lleno. Si tu Mac ya te ha avisado de que tu disco de arranque está casi lleno, no deberías ignorarlo.

También es posible que necesites liberar espacio en tu Mac si vas a instalar una actualización de macOS. De ser así, querrás una forma rápida y sencilla de liberar espacio. Encontrar la forma de averiguar qué está ocupando espacio en tu Mac y la mejor manera de eliminarlo será tu prioridad.

En este artículo, te explicamos cómo identificar qué está ocupando espacio en tu Mac, qué puedes y qué no puedes eliminar, la forma más segura de eliminar los mayores acaparadores de espacio y cómo gestionar el almacenamiento del Mac para que nunca vuelvas a quedarte sin espacio.

1. Libera espacio en tu Mac rápidamente

Más adelante, te explicamos con detalle varios métodos para liberar espacio en tu Mac, pero si tienes prisa y no necesitas liberar demasiado espacio (o si no te preocupa asegurarte de no volver a quedarte sin), sigue estos consejos:

Dirígete a tu carpeta de Descargas en el Finder. Selecciona el contenido, o cualquier archivo que no necesites, haz clic con el botón derecho y selecciona ‘Mover a la papelera’. Abre el Finder y navega hasta tu carpeta de inicio (o pulsa Mayús + Comando + H). Ahora, pulsa Comando + F para abrir una ventana de búsqueda.

Haz clic en el primer menú desplegable y selecciona ‘Tamaño de archivo’. En el siguiente desplegable, selecciona ‘es mayor que’. Cambia el tamaño de archivo a MB y escribe 100 en la casilla de al lado.

Ahora selecciona todo lo que no necesites que sea mayor de 100 MB y elige ‘Mover a la papelera’. Puedes hacer una búsqueda similar para eliminar los archivos que no has abierto en el último año o más. En lugar de buscar por tamaño de archivo, deberás elegir la última fecha de apertura.

A continuación, elige ‘antes’ y cambia la fecha a hace un año. Selecciona y haz clic con el botón derecho en los archivos que estés seguro que no volverás a necesitar y elige ‘Mover a la papelera’. Si tu escritorio está lleno de archivos, abre de nuevo el Finder y elige la carpeta Escritorio. Ordena por tamaño y elimina todo lo que no necesites y sea especialmente grande.

Alternativamente, puedes ordenar por tipo para localizar rápidamente todas las capturas de pantalla (serán archivos PNG), o por fecha para encontrar los archivos más antiguos.

Selecciona los que quieras borrar y elige ‘Mover a la papelera’. Otra forma de borrar capturas de pantalla es ir al escritorio y, si no lo has hecho ya, ir al menú y elegir ‘Visualización’ > ‘Usar pilas’ (necesitarás tener el escritorio seleccionado).

Ahora, busca tu carpeta de capturas de pantalla. Haz clic en ella para abrirla y selecciona todas las capturas de pantalla que quieras eliminar. Puedes hacer clic y arrastrarlas a la papelera.

Puedes hacer lo mismo con otros archivos de tu escritorio. Al fin y al cabo, es donde acaban la mayoría de las cosas. Ahora, el paso final y más importante: haz clic con el botón derecho en la papelera y selecciona ‘Vaciar papelera’.

Con estos consejos, podrás liberar algunos gigas y, si eso es todo lo que necesitas, ya no tendrás que hacer nada más. Pero si necesitas mucho más espacio, y si quieres evitar quedarte sin espacio de nuevo, entonces sigue los siguientes pasos.

2. Comprueba qué está ocupando espacio en tu Mac

Si te estás quedando sin espacio, tu Mac podría ralentizarse. De por sí, eso ya es bastante malo, pero si encima te quedas sin espacio, eso puede hacer que ni siquiera puedas arrancarlo. Antes de llegar a estos extremos, te aconsejamos comprobar qué está ocupando espacio en tu Mac para determinar qué eliminar.

Existen varias aplicaciones que te mostrarán qué archivos están ocupando mucho espacio en el disco, o te permitirán ordenar los archivos en el Finder en función de su tamaño.

Aplicaciones gratuitas o baratas como GrandPerspective (2,99 € / MXN$69 / US$2.99) y DaisyDisk (9,99 € / MXN$199 / US$9.99) ofrecen indicaciones visuales, mientras que OmniDiskSweeper utiliza una lista de archivos estándar para mostrar los tamaños de cada archivo y carpeta.

Entre sus funciones de limpieza, CleanMyMac X (que cuesta unos 30 € / MXN$500 / US$30) tiene la del uso del disco, mientras que Parallels Toolbox (24,99 € / US$24.99) también tiene la herramienta Clean Drive junto con muchas otras herramientas útiles.

Sin embargo, antes de gastar dinero, debes saber que es fácil obtener una visión general de lo que está ocupando espacio en el Mac desde el propio macOS. Podrás ver cuánto espacio están ocupando cada cosa.

macOS Ventura o posterior

Abre ‘Ajustes del Sistema’. En la barra lateral, haz clic en ‘General’. A la derecha, haz clic en ‘Almacenamiento’. Espera a que se calcule el amacenamiento disponible. Verás varias barras de colores que representan el tipo de datos en tu Mac. Pon el cursor por encima para ver qué está ocupando espacio.

Foundry

macOS Monterey o anterior

Haz clic en el logo de Apple en la parte superior izquierda. Elige ‘Acerca de este Mac’. Haz clic en la pestaña ‘Almacenamiento’ y espera a que termine de calcularse. Finalmente, verás varias barras que indican cuánto espacio ocupa cada cosa, y cuánto espacio libre hay. Pon el cursor por encima de cada barra para ver qué representa y cuánto espacio ocupa.

Foundry

¿Qué significa Sistema, Datos del sistema, macOS y Otros?

Las versiones antiguas de macOS tenían algunas divisiones de almacenamiento con nombres extraños, como ‘Sistema’ y ‘Otros’. Actualmente, este tipo de archivos suelen agruparse bajo la etiqueta ‘Datos del sistema’ y ‘macOS’ (como se ve arriba).

Si estás utilizando una versión antigua de macOS, puede que te encuentres con casi 40 GB de ‘Otros’. Hay gente que tiene incluso más de 40 GB. Con un nombre así, no es de extrañar que la gente suponga que en ‘Otros’ solo hay archivos innecesarios que se pueden eliminar. En algunos casos sí, pero hay que tener cuidado.

Te estarás preguntando si puedes borrar los archivos en ‘Otros’. No es algo que puedas hacer fácilmente, y tampoco deberías. Sin embargo, tenemos un tutorial en el que te explicamos cómo borrar ‘Otros’ del almacenamiento en un Mac.

Lo mismo ocurre con ‘Datos del sistema’ / ‘Sistema’. No sería prudente eliminar la gran mayoría de los archivos del sistema, pero hay algunos de los que probablemente puedas prescindir, como las capturas en Time Machine, las copias de seguridad de iOS, etc.

Herramientas como CleanMyMac X pueden ayudarte a lidiar con los archivos en ‘Otros’ y ‘Sistema’, así como con los archivos que vienen en macOS en versiones más recientes del sistema operativo.

Para ayudarte a hacer una limpieza del sistema, te recomendamos echar un vistazo a nuestro ranking de los mejores softwares para limpiar el Mac más allá de CleanMyMac, como DaisyDisk, MacBooster, Parallels Toolbox y MacCleaner Pro.

3. Comprueba qué recomienda Apple para ahorrar espacio

Apple da sugerencias en cómo ahorrar espacio en el Mac. Es el caso de las funciones ‘Guardar en iCloud’, ‘Optimizar el almacenamiento’, ‘Vaciar la papelera automáticamente’ y ‘Reducir el desorden’. De nuevo, cómo usar una u otra función depende de la versión de macOS que estés ejecutando.

macOS Ventura o posterior

Abre ‘Ajustes del Sistema’, seguido de ‘General’. Elige ‘Almacenamiento’. Si hay recomendaciones sobre cómo reducir el almacenamiento, las verás debajo del gráfico de barras. Estas pueden incluir ‘Guardar en iCloud’, ‘Optimizar almacenamiento’ y ‘Vaciar la papelera automáticamente’. No aparecerán si ya lo estás haciendo.

macOS Monterey o anterior

Haz clic en el logo de Apple, seguido de ‘Acerca de este Mac’ y ‘Almacenamiento’. Ahora haz clic en ‘Gestionar’. Verás recomendaciones, como ‘Guardar en iCloud’, ‘Optimizar almacenamiento’ y ‘Vaciar la papelera automáticamente’, así como la opción ‘Reducir el desorden’. Si ya las has realizado, verás la confirmación de que es así. Si todavía no no has hecho ninguna, te recomendamos que lo hagas.

4. Ahorra espacio en tu Mac utilizando iCloud

La opción ‘Guardar en iCloud’ debería ser tu primera opción si quieres recuperar mucho espacio en tu Mac. En lugar de almacenar archivos, fotos y otras cosas en tu Mac, una vez activada esta opción, todo se sincronizará en la nube y será descargable en tu Mac cuando lo necesites.

Si pagas por tener suficiente almacenamiento en iCloud, puedes sincronizar todas tus fotos y música y tus carpetas Escritorio y Documentos en la nube. Esto puede ahorrarte mucho espacio en tu Mac.

Para más información sobre los diferentes planes, cómo usarlos y cuántos gigas necesitas, consulta nuestra guía de iCloud.

Para configurar iCloud en tu Mac, sigue estos pasos:

Abre ‘Ajustes del Sistema (o ‘Preferencias del Sistema’, en versiones de macOS más antiguas). Haz clic en ‘ID de Apple’. Haz clic en iCloud. Haz clic en el botón ‘Gestionar’. Haz clic en ‘Cambiar plan de almacenamiento’ o ‘Comprar más espacio’. Selecciona ‘Optimizar almacenamiento del Mac’ para asegurarte de que los archivos solo se almacenan en el Mac si tienes espacio.

Alternativamente, si ves la opción ‘Guardar en iCloud’ en ‘Gestionar almacenamiento’, sigue estos pasos:

Haz clic en la opción ‘Guardar en iCloud’. Se abrirá una ventana pidiéndote que elijas lo que quieres almacenar en iCloud. Pueden ser todos los archivos del escritorio y la carpeta Documentos y todas tus Fotos. Selecciona ambos. Haz clic en ‘Guardar en iCloud’.

Foundry

Si quieres almacenar versiones de alta resolución de tus fotos en iCloud para ahorrar espacio en tu Mac, deberás activar ‘Fotos en iCloud’.

Para configurar ‘Fotos en iCloud’, sigue estos pasos:

Abre la app Fotos. Haz clic en ‘Fotos’ en el menú. Haz clic en ‘Ajustes’. Activa ‘Fotos en iCloud’. Selecciona ‘Optimizar almacenamiento del Mac’.

Si quieres reducir de verdad el espacio que ocupan tus fotos, más adelante hablaremos de otros cambios que puedes hacer para reducir la fototeca.

5. Activa la opción ‘Optimizar almacenamiento’

La opción ‘Optimizar almacenamiento’ es la siguiente recomendación de Apple. Activar ‘Optimizar almacenamiento’ es una forma muy sencilla de evitar que el almacenamiento de tu Mac se sature.

Si activas ‘Optimizar almacenamiento’, se eliminarán las series o las películas que hayas visto, así como los archivos adjuntos de correos electrónicos antiguos. No tienes por qué temer perder ninguna de estas cosas porque los correos electrónicos seguirán almacenados en el servidor de correo electrónico de todos modos, y las series o pelis que habías comprado en Apple, siempre pueden descargarse de nuevo gratis.

Verás la opción ‘Optimizar almacenamiento’ en las recomendaciones de Apple si aún no la has activado. Si no estás seguro de tenerla activada, la verás en la sección ‘ID de Apple’ cuando vayas a los ‘Ajustes del Sistema’ (o ‘Preferencias del Sistema’).

Una vez que hayas elegido esta opción, tu almacenamiento se optimizará automáticamente.

6. Programa el vaciado automático de la papelera

Ya hemos mencionado que vaciar la papelera es una de las formas rápidas de conseguir más espacio de almacenamiento en tu Mac.

La forma más fácil de vaciar la papelera es hacer clic con el botón derecho en el icono de la papelera y elegir ‘Vaciar papelera’.

Es aconsejable vaciar la papelera con regularidad, pero Apple tiene una forma de automatizar esta acción.

Si eliges la recomendación de Apple ‘Vaciar la papelera automáticamente’, vaciará los archivos de tu papelera después de que hayan estado allí durante 30 días.

Te explicamos cómo configurar la opción:

macOS Ventura o posterior

Abre el Finder. Haz clic en ‘Finder’ en el menú. Selecciona ‘Ajustes’. Haz clic en ‘Avanzado’. Ahora selecciona ‘Eliminar los ítems de la papelera al cabo de 30 días’.

Foundry

macOS Monterey o anterior

Activa la opción en ‘Acerca de este Mac’, seguido de ‘Almacenamiento’ y ‘Gestionar’. Elige la opción ‘Vaciar la papelera automáticamente’. Haz clic en ‘Activar’. Verás una alerta preguntándote si estás seguro de querer borrar la papelera automáticamente. Debería ser bastante seguro, ya que 30 días es mucho tiempo para darte cuenta de que no querías borrar algo, así que te lo recomendamos.

7. Utiliza la opción ‘Reducir el desorden’

‘Reducir el desorden’ es la última recomendación de Apple de la lista. En un Mac con un macOS anterior a Ventura, podías hacer clic en ‘Revisar archivos’, o en cada una de las opciones de la columna de la izquierda (por ejemplo, ‘Aplicaciones’, ‘Documentos’…) para ver los archivos de cada categoría.

En macOS Ventura o posterior, también puedes hacer clic en cada una de las opciones de la columna de la izquierda para ver el contenido y decidir qué eliminar.

Foundry

Te aconsejamos que, en lugar de abrir archivos o documentos para ver qué eliminar o qué no, selecciona el archivo y pulsa la barra espaciadora para ver una vista previa.

Haz clic en ‘Revisar archivos’ y accederás a un panel con pestañas para archivos grandes, descargas, aplicaciones no compatibles y un explorador de archivos (dependiendo de la versión de macOS que tengas). En realidad, esta es la misma vista que verías si hicieras clic en ‘Documentos’ en la barra lateral de la izquierda.

Primero, ve a ‘Archivos grandes‘. Puedes determinar si eliminarlos o no basándote en la información proporcionada, que incluye cuándo accediste a ellos por última vez y su tamaño. Es posible que aquí aparezcan muchos archivos .dmg.

La siguiente opción es ‘Descargas‘. Esto no es lo mismo que tu carpeta de Descargas. Son todos los archivos que has descargado de Internet. Aquí también es probable que encuentres archivos .dmg que puedes eliminar. Te recomendamos que los clasifiques por tipo y elimines los archivos .zip, que probablemente ya se hayan descomprimido y guardado donde los necesites.

Lo bueno de eliminar archivos de esta manera es que no solo los moverás a la papelera. Si borras a través del buscador, también tendrás que vaciar la papelera. Pero eso es solo un motivo más para ser cauteloso.

Si tienes ‘Aplicaciones no compatibles‘, las verás en esa sección. Podrías llegar a ver antiguas aplicaciones de 32 bits, por ejemplo.

En el ‘Explorador de archivos‘, puedes acceder rápidamente a las carpetas de Fotos, Escritorio, Música, Películas, Documentos, etc.

Estos son los pasos que Apple ofrece para ayudarte a gestionar el almacenamiento disponible en tu Mac. Ahora, entraremos un poco más en detalle en algunas de las otras formas de ahorrar espacio más allá de lo que aconseja Apple.

8. Elimina fotos de tu fototeca

Si tienes una gran galería de fotos, puede que estés pensando que podrías ahorrar algo de espacio borrando los cientos de fotos borrosas o no tan buenas que tienes en ella.

Hay apps que eliminan fotos duplicadas en tu Mac (como Photos Duplicate Cleaner o MacPaw Gemini 2, esta última elimina archivos duplicados). Sin embargo, hay una forma sencilla de reducir la cantidad de fotos en tu Mac: moverlas a iCloud.

La ventaja de utilizar la Fototeca de iCloud es que cualquier foto que subas a tu Mac en el futuro también aparecerá en tus otros dispositivos: iPhone, iPad, etc.

Es posible que ya hayas activado la Fototeca de iCloud, pero si aún no lo has hecho, puedes hacerlo en la app Fotos:

Ve a ‘Fotos’, seguido de ‘Preferencias’. Marca la casilla junto a ‘Fotos en iCloud’. Selecciona ‘Optimizar almacenamiento del Mac’ para asegurarte de que tus fotos a resolución completa se sustituyen por versiones de baja resolución (siempre puedes descargar la versión a resolución completa si la necesitas).

Con esta configuración, tu fototeca debería reducirse a medida que las versiones de alta resolución de tus imágenes se cambien por versiones de baja resolución. Pero ten en cuenta que también obtendrás versiones en baja resolución de todas las imágenes que tengas en todos tus dispositivos, así que es posible que no ahorres mucho espacio.

Ten en cuenta que si eliminas fotos de tu Mac, también se eliminarán de iCloud: iCloud no es una forma de hacer copias de seguridad de tus fotos para poder eliminarlas de tu Mac.

Si quieres eliminar tu fototeca para liberar espacio, lee nuestro siguiente consejo.

9. Guarda las fotos a una unidad de almacenamiento externo

Otra opción para liberar espacio en tu Mac es pasar tu fototeca a un disco duro externo. Repasamos los pasos que debes realizar a continuación.

Sal de ‘Fotos’. Copia tu ‘Fototeca’ a una unidad externa. (Para no tener que volver a borrarlos después, pulsa la tecla Comando cuando arrastres los archivos para que se muevan, borrándose automáticamente los archivos originales, en lugar de copiarse). Una vez que los archivos se hayan copiado, mantén pulsada la tecla ‘Opción’ / ‘Alt’ mientras abres ‘Fotos’. En ‘Fotos’, selecciona ‘Fotos’, seguido de ‘Preferencias’ y, en ‘General’, elige ‘Usar como fototeca del sistema’. Si tienes activada la Fototeca de iCloud, el Mac estará ocupado mientras averigua qué fotos ya hay en iCloud, pero al final se completará sin necesidad de una transferencia masiva de datos.

10. Mueve tu biblioteca de música

Tu biblioteca musical (o iTunes, en versiones antiguas de macOS) puede ser otro de los motivos por los que no tienes espacio. Si tu biblioteca de iTunes ocupa unos cuantos GB de música, tienes varias opciones para liberar espacio.

Puedes copiarla en su totalidad desde tu directorio Música a un disco duro externo y apuntar Música/iTunes a él desde ‘Preferencias’. Eso está muy bien si tienes un Mac de sobremesa, pero no es lo ideal si es un portátil, a menos que tengas una unidad NAS a la que conectarte de forma inalámbrica.

Otra opción es suscribirse a iTunes Match por 24,99 € / US$24.99 al año. Si ya tienes una suscripción a Apple Music, se incluyen todos los beneficios de iTunes Match, además de acceso a todo el catálogo de Apple Music, así que no necesitas ambos.

Una vez configurado, iTunes Match te permite acceder a toda la música de tu biblioteca musical en los servidores de Apple, lo que significa que no tienes que almacenarla localmente. Tendrás que estar conectado a Internet para reproducir música, pero aparte de eso, es como usar la app Music o iTunes con música almacenada localmente.

Además, si más adelante decides descargar tu música de iTunes Match, obtendrás archivos AAC de 256 bits, probablemente de mejor calidad que los que tenías almacenados en tu Mac.

La última opción es suscribirte a Apple Music, el servicio de Apple que por 10,99 € / MXN$115 / US$10.99 al mes te da acceso a toda su biblioteca musical, así que suponiendo que toda la música que te gusta esté en iTunes, puedes borrar toda tu música del Mac y reproducirla desde Apple Music.

Si más adelante decides dejar de suscribirte, siempre podrás descargar gratis cualquier canción que hayas comprado en iTunes Music Store antes de cancelar, pero ten en cuenta que, a menos que tengas iTunes Match, no podrás descargar las canciones que hayas subido tú mismo a tu biblioteca de iTunes.

11. Elimina apps no deseadas

Si vas a ‘Mac’, seguido de ‘Almacenamiento’ y ‘Gestionar’, hay una opción para eliminar las apps no compatibles, pero ¿qué pasa con las demás aplicaciones que tienes instaladas pero que no usas y no necesitas?

Normalmente, eliminar apps es bastante sencillo en un Mac, como te explicamos en nuestro tutorial sobre cómo desinstalar programas.

Puedes eliminar una aplicación desde la carpeta ‘Aplicaciones’ del Finder: haz clic con el botón derecho en la aplicación y selecciona ‘Mover a la papelera’.

O puedes pulsar ‘F4’ para abrir el Launchpad, encontrar la aplicación, pulsar ‘Alt’ / ‘Opción’, mover el ratón sobre la aplicación y hacer clic en la ‘x’ para eliminarla.

Sin embargo, algunas aplicaciones de macOS tienen archivos de preferencias (plist) y de soporte de aplicaciones y estos pueden estar en varios lugares de tu Mac. En esos casos, los métodos anteriores no eliminarán todos los archivos y bibliotecas asociados a una aplicación.

Si quieres estar absolutamente seguro de que todo rastro de una aplicación ha desaparecido, puedes probar una aplicación que borre aplicaciones a fondo.

Algunas aplicaciones importantes incluyen un desinstalador. Por ejemplo, encontrarás uno entre las herramientas adicionales de Microsoft Office. A veces, el instalador de una aplicación hace las veces de desinstalador. Pero la falta de un desinstalador dedicado en macOS, es una omisión grave.

Por suerte, hay varias opciones de fabricantes externos. AppCleaner (gratuito), AppDelete (US$7.99) y AppZapper (US$12.95) son buenas opciones, al igual que DaisyDisk, CleanMyMac X, Uninstaller y CleanApp.

Otro consejo es asegurarse de cerrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Cerrar las aplicaciones que llevan abiertas varios días o más, o incluso reiniciar el Mac por completo de forma regular, también ayudará a liberar espacio en disco.

Las aplicaciones crean archivos temporales para almacenar datos y, cuanto más tiempo pasan sin cerrarse, más grandes se hacen esos archivos. Al salir de la aplicación, los archivos de caché se borran y se recupera el espacio en disco.

12. Elimina archivos duplicados

Identificar y eliminar los archivos duplicados es otra buena forma de liberar espacio en disco. Gemini, por ejemplo, te permite escanear tu Mac en busca de archivos duplicados para que puedas deshacerte de una de las copias.

¿Cuánto espacio ocupan los archivos duplicados? Mientras que los discos duros son cada vez más grandes y baratos, Apple apuesta por unidades SSD más pequeñas y rápidas. El problema es que estas tienen menor capacidad, por lo que es esencial ser más disciplinado a a la hora de decidir qué guardar.

Las razones por las que tienes tantos archivos duplicados pueden ser varias. Puede ser que, al añadir canciones a iTunes, los archivos se copien a la carpeta iTunes Media. Si utilizas Apple Mail, recuerda que todos los archivos adjuntos se guardarán en la carpeta de descargas de Mail.

Las aplicaciones más genéricas utilizan varias estrategias y criterios para encontrar duplicados y te dan el control sobre cuáles eliminar. Recomendamos, por ejemplo, Tidy Up (US$29.99).

13. Elimina idiomas adicionales

macOS es compatible con una gran variedad de idiomas (más de 25 idiomas) y todos ellos se incluyen automáticamente durante la instalación. Ve a ‘Ajustes del Sistema’ > ‘Idioma y región’. Aquí puedes ordenar los idiomas por orden de preferencia.

Muchas de las aplicaciones principales están disponibles también en varios idiomas, por lo que puedes utilizar el orden de la lista de idiomas para seleccionar uno si la aplicación no está disponible en tu idioma principal. El problema es que si solo quieres usar uno o dos idiomas, los otros ocupan demasiado espacio.

Si quieres eliminar archivos de idioma adicionales que sabes que no vas a necesitar, ve a la carpeta ‘Resources’ y busca carpetas que terminen en .lproj. Cada una de esas carpetas incluirá un archivo de idioma. Deberías poder tirar estas carpetas a la basura sin problemas.

14. Elimina el código no deseado

Deshacerse del código no deseado es otro método para liberar espacio.

El programa Monolingual te permite eliminar arquitecturas específicas de macOS junto con lenguajes específicos. Aunque podrás liberar grandes cantidades de espacio en el disco duro, eso también puede hacer que tu Mac no arranque si no tienes cuidado. Úsalo con precaución.

15. Utiliza espacio de almacenamiento en la nube

Ya hemos hablado de iCloud, pero hay otras opciones de almacenamiento en la nube.

Los servicios de almacenamiento en la nube son ideales para disponer de tus archivos fuera de casa, pero también pueden ocupar espacio en tu Mac. Tanto Dropbox como OneDrive, por ejemplo, sincronizan todo lo que almacenas en ellos con tu Mac de forma predeterminada, suponiendo que hayas instalado la app de Dropbox o OneDrive.

Si solo dispones de los 2 GB de almacenamiento gratuitos de Dropbox, eso no será demasiado problema. Pero Microsoft da a los suscriptores de Office 365 1 TB de espacio gratuito, así que si lo usas para almacenar muchos archivos, podrías quedarte sin espacio en disco muy rápidamente. Lo mismo ocurre si pagas por más espacio en Dropbox.

En ambos casos, sin embargo, puedes elegir sincronizar solo los archivos y carpetas que especifiques.

En Dropbox, haz clic en el elemento de la barra de menús, luego en el engranaje y, a continuación, en ‘Preferencias’. Haz clic en la pestaña ‘Cuenta’ y, a continuación, en ‘Cambiar configuración’. Ahora, desmarca los archivos y carpetas que no quieras sincronizar con tu Mac.

En OneDrive, haz clic en el elemento de la barra de menús y, a continuación, en ‘Preferencias’. Haz clic en ‘Elegir carpetas’ y, a continuación, en ‘Elegir carpetas para sincronizar’. Desmarca las carpetas o haz clic en la flecha de expansión para acceder a archivos individuales y desmarcarlos.

Una alternativa sería suscribirse a un plan de iCloud que ofrezca más almacenamiento, como hemos mencionado antes.

16. Archiva o haz una copia de seguridad de tu Mac

Puede que necesites espacio, pero no quieras borrar nada.

En este caso, guarda los archivos que no vayas a necesitar con regularidad. Haz clic con la tecla ‘Ctrl’ en una carpeta y selecciona la opción de compresión. El espacio ahorrado variará en función del tipo de archivo que se esté archivando. Una vez creados, podrás dejar los archivos en tu Mac o guardarlos en una unidad externa.

Por último, si decides eliminar archivos o carpetas, haz siempre antes una copia de seguridad.