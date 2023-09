Relacionado con lo anterior, deberías comprobar que tu Mac realmente puede ejecutar la versión de macOS que quieres instalar, y que realmente podrás disfrutar de las nuevas prestaciones que más te interesan.

Si tu Mac no es compatible con una versión de macOS, esta no te saldrá en la sección de ‘Actualización de software’ o en la Mac App Store. No obstante, hay casos en los que sí lo hará pero tu Mac no será compatible con las nuevas funciones (o te hará perder las que utilizas ahora).

En este sentido, Apple limita Sonoma a los Macs más recientes. Si lo prefieres, puedes consultar nuestro artículo sobre la compatibilidad de macOS Sonoma.

Otra cosa que deberás comprobar es la compatibilidad del software, es decir, qué aplicaciones no funcionarán con la nueva versión o qué aplicaciones funcionan en un Mac con M1/M2, por ejemplo. No querrás actualizar tu Mac y darte cuenta después que tu versión de Photoshop ya no funciona.

Si tu Mac no es compatible, eso no significa que no puedas ejecutar esa versión de macOS, solo que hacerlo es un poco más complicado (y arriesgado). Te interesará leer cómo instalar macOS en un Mac antiguo no compatible.