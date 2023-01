Tras el lanzamiento a principios de año pasado del MacBook Air rediseñado con una pantalla de 13,6 pulgadas y procesador M2 en su interior, hemos sabido por diversas fuentes que Apple tendría en mente presentar un nuevo modelo de mayor tamaño de pantalla, fruto de la demanda que la gente tiene de la misma.

En concreto, se trata de un proyecto que tiene una larga historia detrás, ya que como se desveló en la documentación utilizada en la batalla judicial entre Apple y Epic Games, Steve Jobs habló sobre la posible llegada de un MacBook Air de 15 pulgadas allá por el año 2007, antes del lanzamiento final del MacBook Air de 13 pulgadas en 2008.

MacBook Air de 15 pulgadas: Novedades

Los rumores proceden de diversas fuentes y no solo de un analista o visionario como ocurre en multitud de ocasiones. En un boletín informativo de Power On de enero de 2023, Mark Gurman de Bloomberg informó sobre que Apple podría lanzar un Macbook Air de 15 pulgadas en la primavera de 2023. El visionario apunta que el MacBook Air de 15 pulgadas sería “una gracia salvadora importante para la línea de Mac”.

New story: Apple plans a 15-inch MacBook Air for next year, M2 Pro/Max MacBook Pros for end of this year or early next year and is also working on a new 12-inch laptop. https://t.co/0nLpAj3gmB— Mark Gurman (@markgurman) June 9, 2022

Esta no fue la primera vez que Gurman predijo tal movimiento, ya que también escribió en enero de 2021 que Apple había explorado la idea de lanzar un MacBook Air de 15 pulgadas.

Gurman cita que Apple desea presentar este nuevo modelo para aumentar su porcentaje de ventas de ordenadores portátiles, incrementando la familia y el rango de precios, con más opciones para los consumidores finales.

En marzo de 2022, un informe de Quarterly Advanced IT Display Shipment and Technology de Display Supply Chain Consultants también sugiere que Apple estaba trabajando en lanzar al mercado un portátil MacBook Air con pantalla más grande.

El CEO de DSCC, Ross Young, dijo que este nuevo modelo de 15 pulgadas sería una variante del MacBook Air y no reemplazará al modelo actual.

Prediction updates:

1. New 15″ MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15″ MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven’t heard of any plans for rumored 12″ MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022

Tras ese informe, el analista de Apple Ming-Chi Kuo también tuiteó referencias a un informe sobre un MacBook de 15 pulgadas, indicando que este nuevo modelo llegaría en 2023 y que podría ofrecer un chip M2 Pro. Kuo, a diferencia de Gurman y Young, no se refiere a éste como un MacBook Air, sino que lo llama MacBook.

MacBook Air de 15 pulgadas: Fecha de lanzamiento

Gurman sugiere que el nuevo MacBook Air podría tener un lanzamiento en la primavera de 2023. Esto podría significar un lanzamiento en marzo o abril como sucedió con el iMac de 24 pulgadas en 2021, aunque es más probable un lanzamiento en la WWDC de 2023.

Kuo indica que el MacBook de 15 pulgadas llegará en el segundo trimestre de 2023 o incluso más tarde. Ross Young solo indica que el nuevo MacBook Air llegará en 2023. Con esta avalancha de opiniones, todo parece indicar que el lanzamiento será el año que viene y no antes.

MacBook Air de 15 pulgadas: Precio

Para poder hacernos una idea de cómo Apple podría fijar el precio del nuevo MacBook Air de 15 pulgadas, lo mejor que podemos hacer es ver los precios de la línea actual de portátiles Mac de Apple.

MacBook Air M2 de 13 pulgadas: desde 1.519 € o MXN$29,999

MacBook Pro de 13 pulgadas: desde 1.619 €/ 1.849 € o MXN$32,499/ MXN$37999

MacBook Pro de 14 pulgadas: desde 2.249 €/ 2749 € o MXN$52,999/ MXN$66499

MacBook Pro de 16 pulgadas: desde 2.749 € o MXN$66,499

Según estas cifras, el primer desafío es determinar dónde quedará situado el nuevo equipo con respecto a los modelos actuales. Asumiendo que el MacBook Air no tiene ventilador, presentar un MacBook de 15 pulgadas como reemplazo del MacBook Pro de 13 pulgadas tiene sentido.

Si ese fuera el caso, esperaríamos que el precio esté ligeramente por encima de lo que cuesta el MacBook Pro de 13 pulgadas en este momento, por lo tanto estaríamos hablando de un precio que ronda los 1.619 € (MXN$32,499).

Si se trata de un modelo de gama alta, podría alcanzar la cifra de los 1.649 € equiparándose al precio que tuvo en su día el MacBook Air presentado en el año 2008.

MacBook Air de 15 pulgadas: Diseño y pantalla

Cuando Apple anunció por primera vez el MacBook Air en 2008, solo estaba disponible en un modelo de 13 pulgadas, aunque pronto se añadió otro modelo de 11 pulgadas en 2010, el cual se suspendió en 2015. Por lo tanto, ofrecer dos tamaños de MacBook Air no sería nada nuevo.

Tampoco será la primera vez que Apple vende un portátil de 15 pulgadas. Apple presentó el popular PowerBook de 15 pulgadas en 2001 y el MacBook Pro de 15 pulgadas en 2006. Apple continuó vendiendo una versión del MacBook Pro de 15 pulgadas hasta que fue reemplazado por el MacBook Pro de 16 pulgadas en 2019.

BTW, 2023 Apple 15″ MacBook/Air will actually be 15.2″…— Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

El último modelo del MacBook Pro de 15 pulgadas tenía una pantalla de 15,4 pulgadas y unas dimensiones de 349,3 mm 240,7 mm x 15,5 mm. Un modelo más nuevo tendría marcos más pequeños, como sucede con el MacBook Air M2, por lo que se optimizarán mejor las dimensiones.

Por ejemplo, el MacBook Air M2 tiene una pantalla de 13,6 pulgadas un poco más grande en comparación con la pantalla de 13,3 pulgadas del MacBook Pro y el MacBook Air M1, pero las dimensiones son idénticas.

Pero Apple podría hacer un equipo más pequeño. El analista Ross Young, quien acertó en la predicción de la pantalla de 13,6 pulgadas del Air con M2, sugirió en marzo de 2022 que la pantalla de este nuevo modelo medirá 15,2 pulgadas.

Eso sería aproximadamente un cuarto de pulgada más pequeño que el MacBook Pro de 15 pulgadas y mucho más pequeño en estatura, probablemente midiendo alrededor de 12,5 pulgadas x 8,75 pulgadas.

Junto con biseles más pequeños, la nueva pantalla de 15 pulgadas probablemente contará con una muesca y tendrá un perfil delgado de menos de media pulgada. También ha habido rumores de que Apple podría incorporar una pantalla mini-LED en nuevos modelos, extensible a los iPad Pro.

Sin embargo, estas novedades como la tecnología ProMotion mini-LED quedarían reservadas a los modelos de MacBook Pro de gama alta.

Cabe esperar que el MacBook Air de 15 pulgadas sea lanzado con diferentes colores más allá de los habituales plateado y gris espacial. No hemos escuchado rumores sobre opciones específicas, aunque una versión verde estuvo sobre la mesa ya en el pasado.

MacBook Air de 15 pulgadas: Especificaciones

No sabemos mucho sobre las especificaciones de este nuevo portátil, pero Kuo dice que Apple puede ofrecer dos opciones de CPU: una opción con el M2 y la que sería el nuevo procesador, con el M2 Pro.

Actualmente, el M1 Pro solo se ofrece en los modelos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, aunque hay fuertes rumores de que llegará un M2 Pro Mac mini este otoño.

Si Kuo tiene razón, es difícil pensar que el portátil será un MacBook Air. Un Air equipado con M2 Pro requeriría al menos de un ventilador para enfriar, como sucede con los MacBook Pro de gama alta, o cambios sustanciales en el diseño térmico.

Entonces, es posible que Kuo esté equivocado o que su fuente haya confundido el MacBook Air de 15 pulgadas con otro tipo de portátil.

Con respecto al resto de especificaciones, el equipo llegaría con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM en el modelo más básico, y opciones de ampliar la RAM (16 o 32 GB) y el almacenamiento a (512 GB o 1 TB).

También es probable que tenga un puerto de carga MagSafe y dos puertos Thunderbolt 4, así como una cámara FaceTime de 1080p. El MacBook Air nuevo se comercializaría con el adaptador de corriente de 35 W de Apple con doble puerto USB.