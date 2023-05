Google ha demostrado lo que Apple debería empezar a plantar dentro de su ecosistema

Tras la última keynote I/O de Google, pudimos ver mucho de lo que ya esperábamos: varios nuevos dispositivos Pixel, una indirecta a Apple por no apoyar el protocolo de mensajería RCS (no puedo decir que no estamos de acuerdo), y un gran énfasis en todo lo relacionado con la Inteligencia Artificial.

No fue solo la IA la que ocupó el escenario en el evento de Google, sino la IA generativa. Su distinción de la IA a secas es importante. La IA generativa es la que es capaz de crear cosas nuevas, en lugar de limitarse a analizar y ajustar lo que ya existe. DALL-E y Stable Diffusion crean nuevas obras de arte a partir de un texto, no se limitan a retocar la exposición y dar nitidez a una imagen que les has proporcionado. Chatbots como ChatGPT y Bard responden a preguntas y realizan tareas creando texto nuevo. Existe IA que crea música nueva a partir de una simple descripción, escribe código o sintetiza voces que suenan como personas reales.

Cuando se le preguntó por la IA en las recientes reuniones trimestrales de resultados de Apple, Tim Cook dijo: “Creo que es muy importante ser deliberado y reflexivo a la hora de abordar estas cosas. Y hay una serie de cuestiones que deben resolverse, pero el potencial es ciertamente muy interesante”

La declaración del CEO podría interpretarse como la típica cautela que emplea Apple a la hora de sacar al mercado productos nuevos y potencialmente peligrosos, o como una tapadera para parecer estar a años luz del resto del sector tecnológico en uno de los avances más emocionantes y revolucionarios de nuestro tiempo. En cualquier caso, está claro que el enfoque de “jardín amurallado” de Apple, con su ecosistema de aplicaciones y servicios de creación propia, va a necesitar una estrategia de IA que incluya IA generativa, y rápido.

La IA está omnipresente en Apple

Sí, la IA está en todas partes en Apple. Todos los chips fabricados por Apple en los últimos años (excepto el procesador del Apple Watch) tienen un motor neuronal incorporado para acelerar el código de aprendizaje automático utilizado en las herramientas y aplicaciones de IA para que puedan ejecutarse en los dispositivos de una manera eficiente en términos de consumo de energía y protección de la privacidad.

La IA traduce tu velocidad en texto, mezcla un montón de exposiciones de cámara diferentes en una sola imagen superior, estabiliza el vídeo, identifica objetos y personas en tus fotos, produce un modo de falso karaoke en casi cualquier canción que escuches y te permite copiar texto de cualquier imagen con facilidad. Es un gran producto, y la empresa no muestra signos de desaceleración.

Pero nada de todo lo citado en el párrafo anterior es en realidad IA generativa. Esa IA no crea cosas nuevas donde algo no existía antes. Apple tiene Estilos Fotográficos potenciados por IA, mientras que Google está actualizando Magic Eraser a Magic Editor, utilizando una técnica de IA generativa llamada “inpainting” para permitirte mover completamente las cosas en una foto. La última función de Correo de Apple es “ahora funciona la búsqueda”, mientras que Google está escribiendo correos electrónicos enteros.

No te limites a copiar, innova

Obviamente, Apple no necesita tener todo lo que Google tiene solo porque Google lo tiene. Apple no necesita tener las mismas funciones de IA generativa para tener éxito, como tampoco necesita su propia red publicitaria o motor de búsqueda. Pero allí donde Apple compite, tiene que ser competitiva.

El enfoque de Apple consiste en vender hardware, software y servicios estrechamente integrados para que funcionen juntos en un ecosistema holístico. Utiliza tu iPhone como una webcam inalámbrica de primera calidad. Arrastra el puntero del ratón y el teclado directamente desde el escritorio de tu Mac a tu iPad. Mensajes, fotos, archivos, correo… todo lo que haces y guardas en un dispositivo Apple está sincronizado y disponible en cualquier otro.

La empresa está muy interesada en mantener a los y las usuarias en su ecosistema; el enfoque de “jardín amurallado” que tan a menudo se atribuye a Apple, donde todo es agradable, seguro y funciona muy bien. Recientes demandas antimonopolio en todo el mundo han demostrado hasta qué punto la empresa está dispuesta a mantener a sus clientes en su propio ecosistema. Si tu iPhone no es “pegajoso” -si no pierdes algo al salir del jardín amurallado- es posible que te sientas tentado por los productos de otra empresa.

A medida que Google y Microsoft empiecen a integrar la IA generativa en sus ecosistemas de forma potente, útil y, admitámoslo, divertida, será más difícil justificar la permanencia dentro de los muros de Apple.

Esto no significa que Apple tenga que imitar las funciones de Google o Microsoft. No necesitamos un chatbot SiriGPT, o la capacidad de cambiar tus iMessages al estilo de Shakespeare. Apple puede crear e integrar experiencias generativas de IA a su manera.

Puedo imaginarme aplicaciones creativas como Logic, GarageBand y Final Cut Pro que permitan a los usuarios y usuarias generar pistas de música de fondo libres de derechos con IA utilizando solo unas palabras. A los podcasters les encantaría. ¿Ese botón #imágenes de Mensajes que te permite buscar el GIF perfecto? ¿Y si también pudiera generar una imagen de IA basada en tus últimos mensajes o en varias palabras clave? Xcode debería tener funciones de autogeneración de código y autocomentario. ¿Y si pudieras arrastrar el sujeto de una foto a otra, con la iluminación y la perspectiva adecuadas? ¿O arreglar el ojo cerrado de esa persona que parpadeó con IA que dibujaría sus ojos abiertos usando todas tus otras fotos de esa persona como referencia?

Apple no suele hablar de los proyectos en los que está trabajando hasta que están lista¡os para su lanzamiento, al menos en forma de beta. Así que la compañía podría estar en pleno proceso de añadir experiencias de IA generativa a sus dispositivos y no sabríamos mucho al respecto hasta que las descargas estén listas. Pero si no es así, si las palabras de advertencia de Tim Cook representan un enfoque de esperar y ver, la compañía se va a encontrar con que los cimientos de su ecosistema se verán obsoletos, y el jardín amurallado se sentirá menos como un lugar hermoso y mágico para quedarse y más como una prisión de la que no se puede escapar.

Artículo original publicado en la edición en inglés de Macworld.com.