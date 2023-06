Me he puesto las gafas Vision Pro de Apple y no me las quería quitar

Creo que vi el futuro en la WWDC23 de Apple. Sí, estoy bastante seguro de que vi el futuro, o al menos la visión de Apple sobre el futuro del mundo tecnología. El martes por la mañana, pude probar las Apple Vision Pro, las nuevas gafas de realidad mixta de 3.499 dólares que se anunciaron esta semana y que saldrán a la venta el año que viene.

Estoy aquí para contaros los detalles de mi experiencia. Como resumen: la impresión general que tengo es que las Vision Pro son el producto de primera generación más impresionante de Apple que he visto jamás, más impresionante que el iMac de 1998 o el iPhone de 2007. Y soy plenamente consciente de que otras empresas han fabricado también gafas de RV o RA, pero Apple sabe hacer muy bien lo que hace: sabe comprender lo que es una experiencia de usuario satisfactoria y crear un nuevo producto en un mercado existente que establece un nivel más alto de excelencia.

Sí, son caras, y sí, este mercado no ha demostrado que pueda ir más allá de ser un nicho. Son consideraciones muy importantes que se tratarán en otros artículos. Por ahora, transmitiré mis experiencias e impresiones, extraídas de una demostración de una hora en el Apple Park. (No se me permitió hacer fotos ni grabar vídeo; las fotos publicadas en este artículo fueron suministradas por Apple). El dispositivo que utilicé es una versión beta, por lo que es posible -incluso probable- que el hardware o el software cambien antes del año que viene.

Pantallas: Subidón emocional

Mi prueba con las Apple Vision Pro cubrió mucho terreno, pero las demostraciones de fotos y vídeos espaciales y de experiencias inmersivas son las que me hicieron sentir más asombrado por lo que las gafas pueden hacer. Gracias las demostraciones espaciales de Apple, pude viajar a una memoria grabada, lo que desencadenó recuerdos y emociones propias de momentos similares. ¿Qué sentiría al ver mis propios recuerdos de esta forma? Imagino que algo increíble.

En mi demostración de las Apple Vision Pro, vi esta foto en una vista 3D totalmente inmersiva. Me sentí como si hubiera asistido a la fiesta. Apple

El vídeo inmersivo me emocionó. Mi cuerpo reaccionaba a las situaciones que veía y mi mente respondía a las imágenes y los sonidos. En una de las demostraciones, pude acariciar a un dinosaurio. No un dinosaurio que parece un modelo en 3D sobre un fondo ilustrado, sino un dinosaurio de aspecto realista que me olió la mano y me dejó acariciarlo. Sentí escalofríos. Demasiado real.

Ahora bien, esta sensación de inmersión no es nueva en el mundo de los cascos de RV: es el núcleo del producto en general. Pero la diferencia con las Apple Vision Pro son las dos pantallas situadas delante de cada ojo. La resolución y el color que muestran son fantásticos y hacen que todo parezca muy realista. No son perfectas: percibí pixelación en varias ocasiones y a menudo la reproducción se entrecortaba, no de los vídeos de demostración, sino de las personas que estaban conmigo en la sala en tiempo real.

Los vídeos de demostración de Apple durante la keynote y en su página web dan la impresión de que los usuarios nunca ven las gafas alrededor del vídeo, pero sí las ves, aunque no interfieren en la sensación de inmersión.

Usabilidad y portabilidad

Al ver la pantalla de inicio por primera vez, mi instinto fue usar el dedo para tocar un icono, como se hace en un iPhone o un iPad. Pero en lugar de eso, miras lo que quieres usar y luego usas gestos con la mano para realizar una acción. Al principio, me pareció que me costaría adaptarme a este método, pero a los 20 minutos ya me parecía natural.

Durante mi sesión de demostración, me hice amigo de este dinosaurio. Apple

Ayuda el hecho de no tener que extender los brazos y gesticular como un director de orquesta. Pude mantener los brazos cómodamente a los lados mientras me sentaba en un sofá y navegaba por la interfaz de usuario, y el seguimiento ocular fue preciso. Mi experiencia con el sistema operativo fue algo limitada; no tuve ocasión de utilizar el teclado en pantalla ni los dispositivos de entrada Bluetooth. Tampoco utilicé el Apple Vision Pro como pantalla del Mac, un componente importante de la demostración de la keynote.

Antes de la demostración, me preocupaba que las gafas no se adaptaran bien a mi cabeza, que es grande (siempre necesito tallas grandes cuando compro sombreros o gorras). Sin embargo, cuando me puse las Apple Vision Pro por primera vez, tuve que apretar, no aflojar, las correas para conseguir un ajuste adecuado. En mi demostración, las gafas tenían una correa de velcro que va a través de la parte superior de la cabeza – esta correa no se muestra en las fotos de productos de Apple o vídeos. Creo que después de tomar las medidas de mi cabeza, Apple determinó que me beneficiaría de esta correa superior.

Apple utiliza lo que llama un sello de luz para cerrar la brecha entre la cara y el auricular. Bloquea la luz de la habitación y, en mi caso, se ajustó correctamente en la parte superior, donde están mis cejas. Pero por debajo había un hueco visible entre mi nariz y las gafas. A la pregunta de cómo funciona el tallaje del Light Seal (el sello de luz, en español), Apple explicó que no utiliza un simple esquema de tallaje pequeño, mediano y grande, sino que el Seal está disponible en multitud de formas y tamaños; al fin y al cabo, las caras tienen multitud de formas y tamaños. Si me hubiera encontrado en una tienda, podría haber pedido a Apple que me ajustara los auriculares.

Las gafas de realidad virtual de Apple no se parecen a nada que Apple haya fabricado anteriormente. Apple

Tras una hora de demostración, me quité las gafas. No sentí fatiga en el cuello ni sensibilidad en la zona en la que los auriculares y las correas abrazaron mi cabeza. Tenía la sensación de que podría haber seguido más tiempo con la sesión, y lo habría hecho si Apple me lo hubiera permitido. Salí de la demostración con la sensación de haber tenido suerte de ver algo realmente innovador que puede influir en la forma en que utilicemos los ordenadores en el futuro si Apple juega bien sus cartas y el mercado se decide a adoptar las Apple Vision. Y creo que hay posibilidades de que esto suceda.

Artículo original publicado en la edición en inglés de Macworld.com.