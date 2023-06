En pocas palabras Puntuación Pros No requiere suscripción mensual

Impresionante gama de funciones de edición

Actualizaciones constantes

Gestión de capas para vídeos Contras No es tan fácil de usar como nos gustaría (nos gustaría que incluyera instrucciones paso a paso) Nuestro veredicto Con un potente conjunto de herramientas de edición y una excelente relación calidad-precio, Pixelmator Pro es una buena alternativa a Photoshop.

Pixelmator Pro es una alternativa popular y asequible a Adobe Photoshop, sobre todo porque está disponible como una compra de pago único que no requiere una suscripción mensual como las aplicaciones Creative Cloud de Adobe. A lo largo de los años, ha evolucionado, por lo que ya no es solo una alternativa a Photoshop. Pixelmator Pro también se puede utilizar para editar vídeo y crear diseños profesionales.

Es un poco complicado seguir la pista de la gama Pixelmator, ya que los desarrolladores de Pixelmator Team tienen tendencia a cambiar el nombre y a producir múltiples versiones de la aplicación para Mac, iPhone y iPad.

La antigua Pixelmator Classic para Mac parece haber sido descatalogada, por lo que nos queda solo Pixemator Pro para Mac. Y, en las apps para móvil, las versiones para iPhone y iPad de la aplicación se han fusionado en una sola aplicación que se llama simplemente Pixelmator.

Y, para complicar aún más las cosas, el equipo de Pixelmator ha lanzado recientemente una aplicación de edición de fotos completamente nueva llamada Photomator que funciona en Mac, iPhone y iPad.

Herramientas y funciones de edición

Para el Mac, Pixelmator Pro ofrece una impresionante gama de funciones de edición, incluyendo herramientas potenciadas por IA que pueden simplificar tareas como la eliminación de manchas o detalles no deseados de una imagen.

Tiene incluso una opción para eliminar por completo el fondo de una imagen, algo que a menudo nos resulta muy útil cuando preparamos fotos de productos para nuestras reviews aquí en Macworld.

Si estás acostumbrado/a a Photoshop, la interfaz no te resultará familiar de inmediato. Esto puede ser bueno o malo: si tienes los atajos y flujos de trabajo de Photoshop en tu memoria muscular, puede tomar mucho tiempo volver a aprenderlos, y cuando falta una de esas funciones, puede resultar frustrante.

Por otro lado, significa que Pixelmator puede pensar en nuevas formas. Pixelmator Pro se ciñe a las características más importantes y no intenta recrear exactamente cada característica de Photoshop. En lugar de cuatro maneras diferentes de hacer una cosa, se obtiene la mejor o la más fácil.

Y todo lo que es importante para la mayoría de la gente está ahí: capas con máscaras de capa, modos de fusión, capas de ajuste, herramientas para dibujar y pintar, exposición automática, distorsión, etc.

A la izquierda, encontrarás la paleta ‘Capas’, clave para utilizar muchas de las funciones más potentes de la aplicación. Puedes crear capas rasterizadas (mapa de bits) y vectoriales.

Pixelmator Pro presenta una experiencia efectivamente limpia y escasa, manteniendo tu atención en la imagen.

En una estrecha columna a la derecha, encontramos las herramientas. Hay herramientas precisas para seleccionar objetos y colores, y estilos de pincel preestablecidos y personalizables, todos ellos ordenados en una paleta que recorre la parte derecha de la ventana principal de edición.

Foundry

Una de las funciones de IA más llamativas se llama ‘Superresolución ML’ y utiliza el aprendizaje automático para ampliar imágenes de baja resolución. Con algunas imágenes, hace prácticamente magia, pero cuando lo probamos en 2021 los resultados fueron desiguales. Las caras parecían pintadas, las líneas rectas se volvían onduladas y, aunque el ruido y el pixelado desaparecían para hacer la imagen “más limpia”, a cambio parecía irreal. La imagen de arriba es un claro ejemplo.

‘Recorte ML’ es una función automatizada de recorte basada en la espiral áurea que debería ayudarte a obtener imágenes con una composición efectiva. Cuando lo probamos no obtuvimos resultados que no hubiéramos conseguido manualmente. Como debe ser.

El programa proporciona una útil selección de herramientas de texto y gráficos vectoriales, para que puedas diseñar documentos que vayan más allá de la pura fotografía. Puedes utilizar máscaras para aislar partes específicas de una capa o imagen, hay histogramas potentes y precisos para ajustar el color y la iluminación.

También hay pequeños detalles útiles, como el histograma ‘Colores’. ¿Alguna vez has intentado ajustar un color en una imagen, pero no ves mucho efecto? Hacer que las zonas verdes sean más verdes, por ejemplo, a veces requiere disminuir los tonos azules o cian, pero eso no siempre es evidente visualmente.

Cuando manipulas colores, el histograma ‘Colores’ te da una idea de la prevalencia de los colores en la imagen para ayudarte a determinar cuáles ajustar.

El histograma de colores

Pixelmator Pro tiene una forma única de mostrar los puntos de control para los efectos. Cuando se aplica un nuevo efecto, como una viñeta, un punto de control aparece en el centro de la pantalla, adherido a un hilo virtual que lo conecta a los controles de viñeta en el panel ‘Efectos’, e incluso aparece con un pequeño rebote simulado por la física.

En este caso, el punto controla el centro del área de la viñeta. Otros controles, como la ‘Transformación de perspectiva’, vinculan varios puntos de control a secciones del efecto, como ‘Arriba a la izquierda’, ‘Arriba a la derecha’, etcétera.

Para dejar claro qué punto de control pertenece a qué efecto, los hilos virtuales los conectan

La mayor parte de la edición que haces en Pixelmator Pro es no destructiva. Es decir, si te arrepientes más tarde no tendrás que volver a ese paso en particular. Por ejemplo, cuando editas aspectos como la exposición o la saturación o añades un efecto como una viñeta, los cambios no se graban en los píxeles de la imagen. Se pueden cambiar o eliminar en cualquier momento en cada capa.

Pero eso no se aplica a todo, por ejemplo, no a un cambio de perspectiva. Este es también el caso en los programas de la competencia, pero resulta más molesto para aquellos/as que trabajan con texto en imágenes es que Pixelmator Pro, a diferencia de Photoshop y Affinity Photo, no puede conservar el texto editable cuando se cambia la perspectiva del texto.

Por ejemplo, si quieres poner texto en un cartel en una foto, no puedes rellenar un texto temporal, posicionarlo y cambiar la perspectiva del mismo para que parezca estar en el mismo plano que el cartel, y luego cambiar el texto. En cuanto cambias la perspectiva, se renderiza y se convierte en píxeles.

Actualizaciones en la última versión

En lugar de ofrecer una actualización importante cada año más o menos, Pixelmator Pro tiende a lanzar actualizaciones regulares que añaden algunas nuevas características cada pocos meses.

Los desarrolladores están atentos y a lo largo de los años han añadido muchas funciones solicitadas que no estaban inicialmente cuando se lanzó por primera vez en 2017.

La actualización de la versión 2 en 2020 ofreció una interfaz de usuario totalmente personalizable y renovada. Casi todos los elementos de la interfaz de usuario, desde la barra de herramientas hasta cada uno de los menús e interruptores, se actualizaron y refinaron. La actualización añadió más de 200 nuevos preajustes y más de 50 formas vectoriales para las herramientas de ajuste de color, efectos, estilos, formas y degradados.

La actualización 2.0.6 de 2022 añadió nuevos vídeos explicativos que pueden ayudar a explicar cómo funcionan muchas de las herramientas principales y dirigirte a algunos tutoriales online si necesitas un poco más de ayuda.

La versión 2.1 incorporó la herramienta ‘Recorte ML’ (de la que ya hemos hablado). Esta herramienta de recorte automático utiliza el aprendizaje automático para obtener los mejores resultados. Puedes elegir aspectos como la relación de aspecto y si el recorte debe seguir la regla de los tercios o la espiral áurea. El recorte en general también es más rápido, especialmente para imágenes grandes con muchas capas.

En la versión 2.1, también mejoró la herramienta de texto con ajustes adicionales como el tamaño, el espaciado y las ligaduras. En la herramienta ‘Pintura’, se añadió una galería de pinceles y una función de búsqueda, y se puede utilizar un pincel para dibujar líneas y bordes. El programa también incorporó una función de relleno rápido: arrastra y suelta un color de la paleta de colores directamente en una capa y, de repente, toda la capa se rellena con ese color.

La versión 3.0 se centró principalmente en añadir nuevas plantillas y maquetas para crear distintos tipos de documentos y proyectos. Entre ellos, se incluyen plantillas para carteles, mapas, logotipos, proyectos de redes sociales, objetos gráficos en general e incluso plantillas de impresión para portadas de revistas.

Se podría decir que, con esta actualización, Pixelmator intentó superar a InDesign y Pages (aunque Pages e InDesign siguen siendo más eficaces en su trabajo, y Pages es gratuito).

La versión 3.1 añadió compatibilidad total con macOS Ventura.

Macwelt

Sin embargo, la versión 3.2 fue una gran actualización que introdujo la capacidad de importar y ajustar la apariencia de los archivos de vídeo, así como fotos estáticas. Pixelmator Pro, esta vez, quiso competir con los editores de vídeo.

Las herramientas básicas de edición de vídeo incluyen operaciones como recortar, recortar y ajustar el color. Puedes añadir texto, imágenes, formas y aplicar máscaras a los vídeos. Pixelmator Pro también viene con plantillas de vídeo para proyectos rápidos y publicaciones en YouTube o incluso títulos de películas realizados profesionalmente.

Las opciones de exportación incluyen la opción de crear GIF a partir de vídeos y formatos comunes como MP4 y MOV. Encontramos que la gestión de capas es una gran ventaja a la hora de editar vídeo, ya que se pueden colocar fácilmente numerosos efectos, filtros y otras aplicaciones sobre la película importada y comprobarlos antes de exportar el resultado final.

Pixelmator Pro ofrece funciones profesionales para vídeos Macwelt

La versión 3.3 llegó en febrero de 2023 y añadió la nueva herramienta ‘Eliminar color’.

Usabilidad

Nuestra única queja real es que Pixelmator tiende a lanzar funciones y luego eres tú quien debe averiguar cómo funciona todo. No es el programa más intuitivo para los recién llegados, y tiende a llenar la pantalla con controles y paletas y asumir que sabes lo que estás haciendo.

Hay un montón de tutoriales y archivos de ayuda en el sitio web de Pixelmator, pero no podemos evitar pensar que Pixelmator Pro necesita algo similar a las ediciones guiadas que se encuentran en Photoshop Elements, que proporcionan sencillas instrucciones paso a paso para utilizar algunas de las herramientas y funciones más complejas de ese programa.

Veredicto

No hay duda de que la potente gama de herramientas de edición de Pixelmator Pro representa una excelente relación calidad-precio, y las funciones de edición de vídeo que llegaron a principios de 2023 hacen que esta aplicación sea aún más fácil de recomendar.

Además, también hay disponible una versión de prueba gratuita de siete días.

