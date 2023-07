5 características de Vision Pro de las que Apple no quiere hablar

Pese a ser un producto que no debutará hasta 2024, Apple ha hablado mucho de las Vision Pro, sus gafas de realidad mixta. Apple dedicó casi una hora de la keynote de la WWDC a hablar de ellas. Ha lanzado herramientas de desarrollo para VisionOS, lo que nos ha dado aún más claridad sobre lo que VisionOS puede y no puede hacer.

Sin embargo, sigo firmemente convencido de que Apple no nos ha contado toda la historia. La keynote de la WWDC era el momento de ofrecer una primera impresión, pero aún queda medio año para contar la historia final.

Como resultado, Apple hizo hincapié en las características del dispositivo que consideró que lo representarían mejor. Enfatizó el hecho de que es un producto de realidad aumentada que te mantiene conectado con la gente que te rodea como una forma de acallar las críticas de que Apple está tratando de utilizar su tecnología para aislar a las personas entre sí.

Con las Vision Pro, todavía queda mucho por llegar. Y esto es lo que creo que Apple tendrá por contar.

Sí, son realmente unas gafas de realidad virtual

Al ofrecer por defecto una vista del mundo que te rodea y exigir que el usuario marque la realidad a través de la Digital Crown, Apple da a entender que las Vision Pro son unas gafas de realidad aumentada.

Pero lo cierto es que se trata de un casco de realidad virtual que emula la realidad aumentada, y esa emulación se puede abandonar fácilmente. Si no quieres trabajar en las amplias salas que se muestran en el vídeo de demostración de Apple, puedes hacerlo en un entorno de realidad virtual.

Apple promocionó la funcionalidad de las Vision Pro con realidad aumentada, pero esa RA está en realidad emulada Foundry

Pero es más, los desarrolladores de aplicaciones pueden crear experiencias completas de realidad virtual dentro de sus aplicaciones. Mientras que Apple fomentará fuertemente las aplicaciones para trabajar en realidad aumentada (y si quieres caminar alrededor de los objetos, será necesario), eso no detendrá la capacidad de las aplicaciones que hacen lo que pensamos como experiencias de realidad virtual “tradicionales”.

En otras palabras, Apple no habló de los juegos de realidad virtual, la categoría más popular de software en el hardware de realidad virtual existente, pero los juegos de realidad virtual serán absolutamente una parte de la experiencia Vision Pro.

No, no sabemos lo buena que será la tecnología de seguimiento de manos y ojos de Apple en lo que respecta a las necesidades de los distintos juegos de realidad virtual. Pero no cabe duda de que lo averiguaremos.

Sí, habrá aplicaciones de fitness

Apple no anunció ninguna integración de Vision Pro con su servicio Fitness+, lo que admito que fue una sorpresa. En las gafas de Meta, aplicaciones como Supernatural y Beat Saber han ganado un gran número de seguidores como formas de animar la monotonía de los entrenamientos regulares.

No puedo decir si Fitness+ aparecerá en las Vision Pro en el momento del lanzamiento (Mark Gurman, de Bloomberg, sugiere que no lo hará), pero si Apple no cubre el hueco, alguien lo hará. Los desarrolladores de aplicaciones inteligentes tratarán de ser el próximo Beat Saber.

Y por muy pesadas o incómodas que sean las Vision Pro, por mucho sudor que absorba la diadema de punto tridimensional de las Vision Pro, la gente intentará usar la RV para hacer ejercicio. Va a ocurrir.

Apple Fitness+ parece un complemento natural para las Apple Vision Pro, pero la compañía aún no ha revelado ningún plan para el servicio Apple

Sí, habrá Memoji

Apple quería impresionar a todo el mundo con la “Digital Persona”, una réplica de tu cara creada a través de un escaneo inicial en profundidad que es animada por los sensores de las Vision Pro que observan tus ojos, cara y gestos corporales. Me parecieron espeluznantes, y sin duda no fui la única persona que utilizó las Vision Pro en la WWDC que pensó así.

Estoy bastante seguro de que Apple nunca ha pretendido que la Digital Persona sea la única opción para los usuarios que necesitan un proxy para interactuar con otras personas cuando llevan las Vision Pro. Es una tecnología de la que Apple estaba orgullosa, por lo que la mostró para presumir y para explicar cómo se creó la función EyeSight.

Pero no puede ser la única opción. Empecemos por el hecho de que no todo el mundo se sentirá cómodo utilizando una representación de sí mismo tal y como es si puede evitarlo. Hay una buena razón por la que la interfaz de creación de Memoji de Apple te permite elegir una amplia gama de características, ¡incluyendo muchas que ni siquiera existen en los seres humanos! O puedes elegir ser un personaje emoji animado.

Y realmente, si somos honestos, es muy probable que todo el proyecto Memoji fuera un primer paso en la dirección de los avatares para las Vision Pro. ¿Realmente creemos que Apple va a insistir en las Digital Personas para todo el mundo, incluso si prefieren ser un elefante? Eso no va a ocurrir.

Los Memojis parecen un ajuste natural con la Vision Pro. Foundry

Sí, Siri estará presente

La película de Apple sobre las Vision Pro muestra a un usuario leyendo la dirección de un sitio web a través de la voz en un momento dado. Es más o menos el único ejemplo del asistente de voz de Apple que se muestra con las gafas. Pero es casi inconcebible que el control por voz no sea una parte importante de la interfaz del dispositivo.

Cuando usé el Vision Pro, hubo numerosos momentos en los que me di cuenta de que en lugar de manipular una interfaz virtual a través de gestos de la mano, probablemente sería mejor simplemente emitir un comando de voz. Pero Siri no estaba activo en nuestras gafas de muestra, probablemente porque no es lo suficientemente bueno (y porque si Apple apuesta por él demasiado, haría que el resto de la interfaz de las Vision Pro en la que la compañía ha trabajado sea un poco menos especial).

Depender del control por voz por parte de todas esas personas en entornos solitarios, tumbadas en sofás o sentadas en sillas, también podría reforzar la naturaleza antisocial de estos dispositivos. Si te resulta cómodo interrogar constantemente a Siri, eso implica que nadie más está cera, y esa no es la impresión que Apple quiere dar en este momento.

Pero no hay manera de que VisionOS sea una plataforma que no esté fuertemente vinculada a los comandos de voz. Tiene demasiado sentido.

Tus otros dispositivos Apple probablemente estarán más involucrados

Las Vision Pro parecen ser un buen compañero para el iPad y el iPhone, capaz de ejecutar aplicaciones de iOS por sí mismas sin estar conectadas a esos dispositivos. Aun así, no vimos mucha integración directa entre el producto más popular de Apple y las Vision Pro.

Tal vez no va a estar allí desde el primer día, pero me cuesta creer que el iPhone no vaya a trabajar estrechamente con las Vision Pro. En macOS Sonoma, Apple está introduciendo el concepto de widgets del iPhone que se proyectan directamente en el escritorio de tu Mac. ¿Por qué no ampliarlo a las Vision Pro? ¿Qué tal abrir aplicaciones en tu iPhone y verlas directamente en las Vision Pro? ¿Tal vez incluso más de una a la vez?

Está claro que podrías mirar hacia abajo y utilizar tu iPhone mientras usas las Vision Pro, pero eso siempre va a ser una experiencia bastante limitada. Tengo que pensar que Apple está trabajando duro para encontrar la mejor manera de utilizar las características de continuidad para conectar todos sus dispositivos a las Vision Pro, pero sobre todo el iPhone.

Las Vision Pro no llegarán hasta dentro de un tiempo. Hemos escuchado el discurso de apertura de ventas de Apple, pero aún no es el momento de que la compañía cierre el trato. Hay más en esta historia de lo que hemos oído hasta ahora. Estate atento/a.

Artículo original publicado en la edición en inglés de Macworld.com.