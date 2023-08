Me gustan los teléfonos con pantalla grade, con lo que te puedes imaginar que tengo predilección por el tamaño del iPhone 14 Pro Max.

No necesariamente quiero que sea más grande, pero si lo hiciera, tendría que recurrir a uno de los teléfonos Android plegables, que son los únicos terminales que actualmente ofrecen pantalla superior a las 6,7 pulgadas del Pro Max.

Samsung, sin embargo, cree que me estoy perdiendo la experiencia de manejar un smartphone de gran formato, y si le doy una oportunidad, me quedaré completamente atónito y aturdido cuando llegue a la revelación del teléfono plegable Galaxy Z Fold 5.

Para convencer a los detractores como yo, Samsung ha actualizado su aplicación Try Galaxy para que cualquier usuario de iPhone pueda “probar la intuitiva One UI 5.1.1 y explorar las funciones de los nuevos Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5”.

Todo lo que necesitas son dos iPhones y una conexión a Internet, y estás a solo unos minutos de alcanzar el nirvana de la telefonía móvil, o al menos una simulación de ello.

Por suerte, tengo dos iPhones a mano: mi iPhone 14 Pro Max y el iPhone 13 Pro Max al que sustituyó como mi dispositivo de uso diario. (Si pensabas que estaba alardeando involuntariamente sobre el lujoso equipo que tengo a mano, ten por seguro que ha sido totalmente intencionado.)

Así que pensé en darle una oportunidad; después de todo, si los teléfonos plegables son la próxima revolución, a Apple no parece importarle y tal vez realmente me lo estoy perdiendo. Esta es mi experiencia con Try Galaxy en dos iPhones.

Antes de empezar Herramientas necesarias: Dos iPhones, idealmente del mismo tamaño

Materiales necesarias: Una visita a trygalaxy.com desde cada iPhone 1. Añade Try Galaxy a la pantalla de Inicio Foundry Para iniciar tu viaje Galaxy, en primer lugar hay que visitar la web Try Galaxy desde cada uno de los iPhones. El sitio web te indica que añadas un marcador del sitio a la pantalla de inicio de iOS, lo que me pareció un poco tramposo. Me imaginé a algún ejecutivo de Samsung riéndose a carcajadas de cómo habían conseguido que los usuarios de iPhone marcaran un sitio web de Samsung en un lugar destacado de su pantalla de inicio. Luego recordé que todo esto era en nombre de la “ciencia”, así que decidí aguantar y no retirarme y seguir adelante. 2. Entra en la interfaz de usuario simulada Foundry Con el icono de ‘Bienvenido, estamos ABIERTOS’ de Try Galaxy mostrándose en la pantalla de inicio, lo pulsé y me preparé para la experiencia. Tras unas pocas pantallas de introducción, apareció una simulación de la interfaz de usuario de Android, y hay que reconocer que era bonita. Los dos teléfonos seguían siendo dos teléfonos separados, sin embargo, tuve que tocar la “Experiencia Fold” para hacer que los dos teléfonos actuaran como uno solo. 3. La experiencia plegable de Fold Foundry Una vez que toqué los iconos e introduje un código para que todo funcionara, Try Galaxy se deslizó en su Fold UI: fue ciertamente una experiencia verlo en los dos iPhones. Sin embargo, no esperes vivir la experiencia Galaxy Fold al completo. La simulación se limita a unas pocas demos, y no puedes hacer ninguna de las cosas más mundanas que harías en un teléfono, como ajustar la configuración, hacer una llamada o enviar mensajes de texto en burbujas verdes chillonas. Además, hay un hueco bastante grande entre los dos teléfonos que va más allá de los marcos. Obviamente, esto no es un problema en la gama de teléfonos Galaxy Fold. 4. Desatando el Fold: Air Hockey Foundry Puede que los juegos para dos jugadores sean la aplicación killer del Fold. Quiero decir, ¿quién no puede ver el atractivo de dos personas encorvadas sobre una pequeña pantalla para jugar al hockey? Yo no puedo. Pero admito que el juego en los dos iPhones se veía francamente bien. 5. Desatando el Fold: Multitarea Foundry La demo multitarea consiste en arrastrar una foto de una pantalla a un mensaje de texto en la otra. Fue un poco complicado, sobre todo porque los iPhones no están nivelados sobre una mesa y, además, son dispositivos separados, por lo que arrastrar y soltar de una pantalla a otra no es tan fluido… como lo sería en un teléfono plegable. 6. Desatando el Fold: Vista inmersiva Foundry La última demostración es la vista inmersiva, en la que se reproduce un vídeo en las dos pantallas. Es un buen vídeo si se puede superar la gigantesca costura que hay en el centro. Ahora bien, el pliegue del Galaxy Z Fold 5 no es como el que se puede ver aquí, pero según las críticas, se nota. Parece un problema general que no se va a solucionarse del todo a corto plazo. 7. Tomando el Fold en mis propias manos Foundry Sin embargo, la experiencia está incompleta. Quería saber qué se siente al tener un teléfono plegable en las manos. Así que llevé la experiencia un paso más allá y pegué los dos iPhones entre sí para crear una “bisagra” Luego doblé mi iPhone plegable y me lo metí en el bolsillo y se me cayeron los pantalones con cordón. Después de volver a subirme los pantalones, saqué y abrí mi teléfono plegado e hice de nuevo la demostración de Try Galaxy. Y mis impresiones sobre el Galaxy Fold no cambiaron. Sí, ya sé que un teléfono plegable está diseñado para ser plegable y más delgado que dos iPhones pegados juntos, pero en realidad está bastante cerca (13,4 mm para el Galaxy Fold y 15,5 mm para los dos iPhones). Y era lo suficientemente grueso como para hacerme desear que se acabara todo.

¿Qué he aprendido, en general? He estado usando un iPhone desde el principio, y mientras que la demo de Samsung Galaxy Fold estaba bien hecha, no me voy a cambiar a Android, y no estoy convencido de que necesite un teléfono plegable ya sea iOS o Android.

La demo no hizo lo suficiente para convencerme y me atrevo a decir, que me hace joven de corazón. Además, probablemente no debería seguir usando pantalones con cordón y optar por algo más seguro.

Artículo original publicado en la edición en inglés de Macworld.com.